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07:24, 12 мая 2025Россия

Стало известно о продолжении попыток ВСУ прорваться в Курскую область на квадроциклах

«РВ»: Бойцы ВСУ продолжают попытки прорваться к Теткино на квадроциклах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки прорыва границы Курской области на квадроциклах. Об этом стало известно Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По его информации, противник хочет прорваться на квадроциклах к населенному пункту Теткино. Сделать это ему не дают бойцы 217-го ивановского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ).

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7 мая стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область. тогда сообщалось. что ВСУ продолжают подвозить пехоту на квадроциклах и проявляют активность на окраине Теткино, которое граничит с сумской Рыжевкой.

В период перемирия, которое было объявлено в честь Дня Победы с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая, ВСУ продолжали предпринимать попытки атаки на Россию. Как заявил президент Владимир Путин, за три дня было совершено пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу.

ЖЗЛ
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