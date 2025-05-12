Военкор заявил о продолжающих поддерживать напряжение в Курской области бойцах ВСУ

Военкор Пегов: ВСУ продолжают поддерживать напряжение в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают поддерживать напряжение в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале War Gonzo.

«ВСУ продолжают поддерживать напряжение в районе Теткино, периодически пытаясь атаковать наши позиции. Но каких либо результатов противник по прежнему добиться не смог», — говорится в сообщении канала.

По информации военкора, противник продолжает наносить удары по тыловым районам Курской области. Других данных о ситуации он не привел.

Ранее сообщалось, что число попыток прорыва ВСУ на территорию Курской области после прекращения перемирия существенно снизилось. По последним данным, возле границы с Курской областью продолжает оставаться большое число тел солдат ВСУ, противник также предпринимает попытки прорваться в регион на квадроциклах.