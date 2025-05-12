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07:49, 12 мая 2025Россия

Число попыток прорыва ВСУ границы России после окончания перемирия резко изменилось

Число попыток прорыва ВСУ на территорию Курской области существенно сократилось
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Global Look Press

Число попыток прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области после прекращения перемирия существенно снизилось. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Понеся колоссальные потери, враг существенно сократил количество попыток прорыва на нашу территорию. При этом, командование ВСУ продолжает отправлять на верную смерть штурмовые группы в направлении Курской области», — говорится в сообщении.

Утром 11 мая ВСУ дважды попытку атаки в направлении Теткино. В результате российского огневого поражения оказалась уничтожена более половины личного состава украинской штурмовой группы. Те, кто остались в живых, пытались сбежать вглубь Сумской области, однако были остановлены сбросами с беспилотников украинского заградительного отряда.

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Группу ВСУ также вскрыли у Бессаловки в Сумской области — по ней нанесли поражение операторы БПЛА и артиллеристы. В направлении курского населенного пункта Новый Путь российские военные продолжили вскрывать и уничтожать живую силу ВСУ, в направлении Теткино — проводить зачистку территорий и приграничных лесных массивов.

Ранее сообщалось, что возле границы с Курской областью продолжает оставаться большое число тел солдат ВСУ. Они располагаются в лесопосадках в нескольких километрах от границы с Украиной.

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю Дня Победы, продлилось с нуля часов 8 мая и завершилось в ноль часов 11 мая. ВСУ не поддержали режим прекращения огня и продолжили атаковать Россию.

ЖЗЛ
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