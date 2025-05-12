Число попыток прорыва ВСУ на территорию Курской области существенно сократилось

Число попыток прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области после прекращения перемирия существенно снизилось. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Понеся колоссальные потери, враг существенно сократил количество попыток прорыва на нашу территорию. При этом, командование ВСУ продолжает отправлять на верную смерть штурмовые группы в направлении Курской области», — говорится в сообщении.

Утром 11 мая ВСУ дважды попытку атаки в направлении Теткино. В результате российского огневого поражения оказалась уничтожена более половины личного состава украинской штурмовой группы. Те, кто остались в живых, пытались сбежать вглубь Сумской области, однако были остановлены сбросами с беспилотников украинского заградительного отряда.

Группу ВСУ также вскрыли у Бессаловки в Сумской области — по ней нанесли поражение операторы БПЛА и артиллеристы. В направлении курского населенного пункта Новый Путь российские военные продолжили вскрывать и уничтожать живую силу ВСУ, в направлении Теткино — проводить зачистку территорий и приграничных лесных массивов.

Ранее сообщалось, что возле границы с Курской областью продолжает оставаться большое число тел солдат ВСУ. Они располагаются в лесопосадках в нескольких километрах от границы с Украиной.

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю Дня Победы, продлилось с нуля часов 8 мая и завершилось в ноль часов 11 мая. ВСУ не поддержали режим прекращения огня и продолжили атаковать Россию.