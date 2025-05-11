Объявленное Путиным трехдневное перемирие в зоне СВО завершилось

Завершилось объявленное Россией трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы

В 00:00 11 мая завершилось трехдневное перемирие в зоне спецоперации (СВО), объявленное президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. Оно действовало с 00:00 8 мая, передает ТАСС.

При этом, как следует из данных Минобороны России, Вооруженные силы Украины продолжали ведение боевых действий в ходе перемирия. «Всего зафиксировано 9 318 нарушений режима прекращения огня», — отмечает агентство.

Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы 28 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский же отверг предложение о введении режима прекращения огня на период празднования.