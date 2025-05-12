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07:28, 12 мая 2025Россия

Возле границы Курской области осталось большое количество тел бойцов ВСУ

РИА Новости: На госгранице Курской области осталось большое число тел бойцов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Возле границы с Курской областью остается большое число тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его информации, множество тел украинских военных остается в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти бойцы ВСУ, как уточняется, были уничтожены входе боев с российскими десантниками.

ВСУ тем временем продолжают попытки прорыва в Курскую область на квадроциклах. Противник хочет прорваться к населенному пункту Теткино, однако сделать ему это не дают бойцы 217-го ивановского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Ранее стало известно, что после освобождения Курской области российские военные эвакуируют тела бойцов ВСУ. Их счет, как сообщалось, идет на десятки тысяч человек, многих раненых сослуживцы бросали на поле боя.

ЖЗЛ
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