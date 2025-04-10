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09:34, 10 апреля 2025Россия

«Счет идет на десятки тысяч». Российские военные эвакуируют из Курской области тела бойцов ВСУ

ТАСС: Бойцы ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел солдат ВСУ из Курской области
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные эвакуируют тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Как сообщили в силовых структурах, счет идет на десятки тысяч человек.

По словам источника, многих сослуживцы бросали на поле боя будучи ранеными. «Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников», — отметил собеседник ТАСС.

Он также сообщил, что после освобождения населенного пункта Гуево остается выбить противника из Олешни и Горналя до полного освобождения Курской области от ВСУ.

Командование ВСУ приказало военнослужащим бросать раненых

Пленный боец украинской армии Олег Пасынок рассказал, что во время отступления из Суджи получил приказ от командира бросить раненых и выходить в соседнее село. По его словам, он лично нес сослуживцев, когда поступил приказ.

«Сказали оставить раненых. Поступил приказ от командира с позывным Албан, чтобы оставили раненых: "Бросайте трехсотых, пусть лежат. Все идите". Бросили "трехсотого". Умер, наверное», — рассказал Пасынок.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Другой пленный сообщил, что командование ВСУ отправляло в Курскую область заключенных, из которых в тюрьмах формировали целые роты. При этом командовали ими такие же уголовники.

Так, командир батальона с позывным Серко являлся бывшим арестантом, который отбывал в местах лишения свободы наказание. «Ну там две роты было только арестантов», — сообщил источник. Его подразделение направили из тюрьмы на учебный полигон, после — в лес в Сумской области.

В итоге подразделение оказалось на территории российского приграничья. Военные узнали, что находятся в Курской области, только когда попали в плен.

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Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную победу!

Александр Хинштейнврио губернатора Курской области

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