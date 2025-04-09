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11:51, 9 апреля 2025Россия

В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

В Белгородской области пропали без вести все бойцы 141-й бригады ВСУ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В белгородском приграничье пропала без вести 141-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал автор Telegram-канала «Фронтовая птичка».

«Товарищи сообщают, что в Краснояружском приграничье "пропали без вести" все военнослужащие 141-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении. Иных подробностей не приводится.

Под пропажей без вести могут иметься в виду и боевые потери, которые украинское командование таким образом скрывает. Как объяснял военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин, у ВСУ есть прямая установка по занижению количества потерь, связанная в том числе с отказом в выплатах. «Солдата вроде как и нет уже, а выплаты на него "капают", будто еще исправно воюет, хотя догнивает в каком-то заброшенном уже окопе», — указал эксперт.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

141-я пехотная бригада — одно из новейших боевых формирований

Как пишет Forbes, она была сформирована в начале июня 2023 года. Бригада объединяет шесть стрелковых батальонов, в каждом из которых, по некоторым оценкам, несколько сотен военнослужащих. Известно, что бригада была задействована в Работино. Кроме того, издание пишет, что ей не хватает сил поддержки — артиллеристов, инженеров и танкистов. 141-я бригада — это, прежде всего, пехотное соединение. «То, что ей может не хватать тяжелой техники, напоминает о том, что, понеся тяжелые потери в ходе прошлогоднего наступления, украинские военные пытаются равномерно укомплектовать все свои бригады танками, боевыми машинами и артиллерией», — отмечает Forbes.

У Киева большая нехватка людей, и новая бригада была призвана исправить ситуацию.

Хотя 141-я и другие новые бригады могут укрепить украинскую оборону на нескольких участках, их слишком мало, чтобы полностью заменить уставшие и истощенные бригады, участвовавшие в наступлении 2023 года

Forbes

Командование ВСУ приказывает бросать раненых

Пленный украинский военнослужащий Вооруженных сил Украины Олег Пасынок рассказал, что во время отступления из Суджи Курской области получил приказ от командира бросить раненых и выходить в соседнее село.

«Я лично раненых нес. Сказали оставить раненых. Поступил приказ от командира с позывным Албан, чтобы оставили раненых: "Бросайте «трехсотых», пусть лежат. Все идите". Бросили "трехсотого". Умер, наверное», — поделился он подробностями.

Между тем источник в группировке войск «Север» рассказал, что в Курской области более 7000 солдат ВСУ пропали без вести. По данным российских военных, часть украинских бойцов могли заживо сгореть в технике, других до сих пор находят «лишь в виде фрагментов».

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