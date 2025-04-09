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09:23, 9 апреля 2025Россия

В России заявили о пропаже в Белгородской области целой бригады ВСУ

В белгородском приграничье пропала без вести 141-я бригада ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Целая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала в Белгородской области. Об этом заявил автор Telegram-канала «Фронтовая птичка».

По его данным, речь идет о 141-й бригаде ВСУ. Автор записи утверждает, что весь личный состав подразделения «пропал без вести». Возможно, под этим имеются в виду боевые потери, которые украинское командование скрывает подобным образом.

В этом виновно политическое руководство Украины, которое «бросает солдат на убой», заключил автор публикации.

Ранее о ходе боев на белгородском направлении рассказало Минобороны. По данным министерства, по состоянию на 8 апреля за сутки боем противник потерял свыше 110 человек, а также лишился двух складов с боеприпасами и двух артиллерийских орудий.

ЖЗЛ
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