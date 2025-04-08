Пленный ВСУ Пасынок сообщил о приказе командования бросать раненых умирать

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Пасынок сообщил, что во время отступления из Суджи получил приказ от командира бросить раненых и выходить в соседнее село. Слова бойца приводит Минобороны России в Telegram-канале.

«Я лично раненых нес. Сказали оставить раненых. Поступил приказ от командира с позывным Албан, чтобы оставили раненых: "Бросайте «трехсотых», пусть лежат. Все идите". Бросили "трехсотого". Умер, наверное», — рассказал он.

Ранее украинский пленный Василий Потапенко поведал о судьбе дезертиров из ВСУ. По его словам, в случае поимки таких солдат отправляют на передовую «в один конец».

До этого пленный солдат ВСУ рассказал, что командование забрасывало в Курскую область роты заключенных из украинских тюрем. Как утверждает военнопленный, командовали ими тоже уголовники.