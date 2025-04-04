Российские военные раскрыли число пропавших без вести в Курской области солдат ВСУ

РИА Новости: В Курской области более семи тысяч солдат ВСУ пропали без вести

В Курской области более семи тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести. Их число раскрыл источник в группировке войск «Север», передает РИА Новости.

«По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек», — обозначил собеседник агентства.

По данным российских военных, часть украинских бойцов могли заживо сгореть в технике, других до сих пор находят «лишь в виде фрагментов».

Ранее в Минобороны сообщали, что с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 71 750 солдат.