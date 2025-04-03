Минобороны сообщило новые подробности о боях в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 180 бойцов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 180 бойцов в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в российском регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо живой силы, противник лишился боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин, 11 автомобилей, двух минометов, а также пяти пунктов управления БПЛА и склада с боеприпасами. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 71 750 солдат.

Российским войскам, добавили в оборонном ведомстве, за сутки удалось нанести поражение пяти бригадам украинских подразделений в районах населенных пунктов Гуево, Олешня и Горналь.

Ранее военкор Александр Коц показал кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, бой был снял севернее села Горналь в Суджанском районе российского региона. На кадрах видно, как беспилотник врезается в украинскую технику, стоящую около деревьев.