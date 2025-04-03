Появилось видео боя с ВСУ около курского села

Военкор Коц показал кадры уничтожения украинской техники в Курской области

Военкор Александр Коц показал кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео он опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, бой был снял севернее села Горналь в Суджанском районе российского региона. На кадрах видно, как беспилотник врезается в украинскую технику, стоящую около деревьев.

«Операторы 2 мотострелкового батальона 810 бригады морской пехоты продолжают выжигать противника в Курском приграничье», — подписал ролик военкор.

Ранее военблогер Владимир Романов показал остывающие тела украинских солдат. На снимке с тепловизора видно светлые точки — остывающие сигнатуры противника, как пояснил Романов.