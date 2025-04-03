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13:07, 3 апреля 2025Россия

Появилось видео боя с ВСУ около курского села

Военкор Коц показал кадры уничтожения украинской техники в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Военкор Александр Коц показал кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео он опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, бой был снял севернее села Горналь в Суджанском районе российского региона. На кадрах видно, как беспилотник врезается в украинскую технику, стоящую около деревьев.

«Операторы 2 мотострелкового батальона 810 бригады морской пехоты продолжают выжигать противника в Курском приграничье», — подписал ролик военкор.

Ранее военблогер Владимир Романов показал остывающие тела украинских солдат. На снимке с тепловизора видно светлые точки — остывающие сигнатуры противника, как пояснил Романов.

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