Россиянам показали остывающие тела украинских солдат в белгородском приграничье

Военблогер Романов показал остывающие тела солдат ВСУ в белгородском приграничье

Остывающие тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в белгородском приграничье показал блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта. Снятый, предположительно, беспилотником кадр он выложил в Telegram.

На снимке с тепловизора видно светлые точки — остывающие сигнатуры противника, как пояснил Романов. На фото можно насчитать не менее десяти таких точек.

Запись была сделана 2 апреля в районе населенного пункта Демидовка Белгородской области, уточнил блогер.

Ранее тела солдат ВСУ, гниющие еще в одном приграничном российском регионе — Курской области — показали на видео. На кадрах видно по меньшей мере несколько. «Лежат, гниют здесь», — пояснил автор ролика.