ТАСС: Военные ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области

Военнослужащие ВС России занялись эвакуацией тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с приграничных территорий Курской области. Счет идет на десятки тысяч человек, численность раскрыли в силовых структурах, передает ТАСС.

«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные "побратимами"», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам представителя силовых ведомств, после освобождения Гуева российскими войсками им остается выбить противника из населенных пунктов Олешня и Горналь до полного освобождения региона от ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали церковь в Курской области с прятавшимися внутри людьми.