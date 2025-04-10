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04:28, 10 апреля 2025Силовые структуры

Российские военные занялись эвакуацией тел бойцов ВСУ из Курской области

ТАСС: Военные ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Военнослужащие ВС России занялись эвакуацией тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с приграничных территорий Курской области. Счет идет на десятки тысяч человек, численность раскрыли в силовых структурах, передает ТАСС.

«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные "побратимами"», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам представителя силовых ведомств, после освобождения Гуева российскими войсками им остается выбить противника из населенных пунктов Олешня и Горналь до полного освобождения региона от ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали церковь в Курской области с прятавшимися внутри людьми.

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