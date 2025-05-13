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14:18, 13 мая 2025Силовые структуры

Продавшего координаты ПВО за пять тысяч рублей россиянина осудят за госизмену

В Крыму будут судить мужчину за передачу Украине данных о средствах ПВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Крыма рассмотрит дело против местного жителя, передававшего Украине данные о средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Крыма.

По данным ведомства, в 2023 году житель Керчи в социальной сети познакомился с представителем Главного управления разведки Украины. Он собрал данные о месте расположения объекта ПВО и передал их куратору. За это мужчина получил пять тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина. Он обвиняется в государственной измене.

Ранее стало известно, что таксисту из Москвы, женатому на уроженке Кривого Рога, Украина, предъявлено обвинение в государственной измене.

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