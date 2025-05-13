Продавшего координаты ПВО за пять тысяч рублей россиянина осудят за госизмену

В Крыму будут судить мужчину за передачу Украине данных о средствах ПВО

Верховный суд Крыма рассмотрит дело против местного жителя, передававшего Украине данные о средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Крыма.

По данным ведомства, в 2023 году житель Керчи в социальной сети познакомился с представителем Главного управления разведки Украины. Он собрал данные о месте расположения объекта ПВО и передал их куратору. За это мужчина получил пять тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина. Он обвиняется в государственной измене.

Ранее стало известно, что таксисту из Москвы, женатому на уроженке Кривого Рога, Украина, предъявлено обвинение в государственной измене.

