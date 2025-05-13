Путин высказался о подмене кубанского вина

Путин раскритиковал подмену кубанского вина импортным

Президент России Владимир Путин порассуждал о «сложных формах» контрафакта на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Транскрипт опубликован на сайте Кремля.

«Как у нас в области виноделия: танкерами привозили виноматериал и разливали, условно, как кубанское вино. Какое кубанское вино? Причем здесь это?» — задался вопросом он.

Российский лидер сравнил ситуацию с вином с ситуацией с диванами, упомянув компанию Hoff, которые знают, что сами производят продукцию, а «кто-то привозит, свинчивает», отметил политик.

Ранее Путин едва не выругался, когда речь зашла о попрании Западом международных правовых норм. «Вот обсуждают какой-то политический вопрос, делаем так, так и так. Извините, блин! Думаешь, ну так же нельзя и противоречит [нормам]. А чего противоречит? Так целесообразно», — рассказал глава государства.