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13:04, 13 мая 2025Культура

Путин принял важное решение относительно цирков в России

Владимир Путин поручил властям включить цирки в программу «Пушкинская карта»
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил разработать механизмы включения цирковых учреждений в программу «Пушкинская карта». Соответствующее решение он принял в ходе заседания Совета по культуре и искусству, итоги которого опубликованы на сайте Кремля.

Согласно поручению главы государства, правительств должности до 30 ноября представить предложения об участии цирков в программе. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Пушкинская карта» — это проект, целью которого является привлечение внимания детей и молодежи к отечественной художественной культуре и искусству. Программа была запущена в 2021 году.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин высказался о таланте актрисы Нины Гребешковой, вдовы режиссера Леонида Гайдая.

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