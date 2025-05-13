Путин высказался о таланте актрисы Гребешковой

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Гребешковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким заслуженной артистки России Нины Гребешковой. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей», — сказано на сайте. Президент подчеркнул, что яркие роли Гребешковой вошли в историю отечественного кинематографа.

12 мая сообщалось, что заслуженной артистки России, вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой не стало в возрасте 94 лет. Актриса наиболее известна по ролям в культовых советских картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и других. Прощание с ней состоится 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы, церемония пройдет в закрытом формате.