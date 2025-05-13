Путин рассказал об условиях для снижения ключевой ставки Банка России

Путин: При мягкой посадке в экономике России ЦБ сможет снизить ключевую ставку

Российской экономике необходима мягкая посадка, чтобы Центробанк смог начать снижение ключевой ставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

Условия изменения ставки, которая с октября 2024 года находится на уровне 21 процента, глава государства назвал, участвуя по видеосвязи в съезде «Деловой России». По его словам, высокая инфляция, с которой при помощи высокой ставки и борется регулятор, является одной из главных проблем отечественной экономики.

О том, что целью этой мягкой посадки является возможность «сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию» Путин также говорил в апреле в ходе совещания по экономическим вопросам.

В марте, комментируя очередное решение о неизменности ключевой ставки, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что экономика идет именно по такой траектории без резких колебаний и вероятность новых повышений ставки становится меньше.

Что касается прогнозов относительно сроков начала снижения показателя, то аналитики ожидают, что Центробанк приступит к нему в ближайшие месяцы, хотя по поводу того, в сентябре это произойдет, или, допустим, в июле, их мнения пока расходятся.