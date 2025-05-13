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16:34, 13 мая 2025Экономика

Путин рассказал об условиях для снижения ключевой ставки Банка России

Путин: При мягкой посадке в экономике России ЦБ сможет снизить ключевую ставку
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российской экономике необходима мягкая посадка, чтобы Центробанк смог начать снижение ключевой ставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

Условия изменения ставки, которая с октября 2024 года находится на уровне 21 процента, глава государства назвал, участвуя по видеосвязи в съезде «Деловой России». По его словам, высокая инфляция, с которой при помощи высокой ставки и борется регулятор, является одной из главных проблем отечественной экономики.

О том, что целью этой мягкой посадки является возможность «сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию» Путин также говорил в апреле в ходе совещания по экономическим вопросам.

В марте, комментируя очередное решение о неизменности ключевой ставки, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что экономика идет именно по такой траектории без резких колебаний и вероятность новых повышений ставки становится меньше.

Что касается прогнозов относительно сроков начала снижения показателя, то аналитики ожидают, что Центробанк приступит к нему в ближайшие месяцы, хотя по поводу того, в сентябре это произойдет, или, допустим, в июле, их мнения пока расходятся.

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