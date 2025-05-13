Раскрыты негативные последствия экзаменов и смены работы для кожи

Врач Гонсалес предупредила об обострении псориаза из-за смены работы и экзаменов

Дерматолог Марта Элосуа Гонсалес заявила, что экзамены и смена работы могут иметь негативные последствия для кожи. Их врач раскрыла в беседе с изданием OkDiario.

Как пояснила Гонсалес, экзамены и смена работы являются стрессовыми ситуациями. Ученые давно доказали связь между нервной системой и кожей. Так, стресс может усугубить атопический дерматит, спровоцировать обострение псориаза и увеличить выработку кожного сала, что приведет к угревой сыпи.

Также специалистка предупредила, что при психическом перенапряжении у человека может возникнуть навязчивое чесание, которое чревато различными поражениями кожи. Иногда даже образуется порочный круг: стресс вызывает зуд, который мешает нормально спать, а дефицит сна приводит еще к большему стрессу, в связи с чем зуд только усугубляется. Аналогичным образом на кожу влияет тревога и депрессия, заключила эксперт.

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