Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:26, 13 мая 2025Забота о себе

Раскрыты негативные последствия экзаменов и смены работы для кожи

Врач Гонсалес предупредила об обострении псориаза из-за смены работы и экзаменов
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Romina Farías / Unsplash

Дерматолог Марта Элосуа Гонсалес заявила, что экзамены и смена работы могут иметь негативные последствия для кожи. Их врач раскрыла в беседе с изданием OkDiario.

Как пояснила Гонсалес, экзамены и смена работы являются стрессовыми ситуациями. Ученые давно доказали связь между нервной системой и кожей. Так, стресс может усугубить атопический дерматит, спровоцировать обострение псориаза и увеличить выработку кожного сала, что приведет к угревой сыпи.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Также специалистка предупредила, что при психическом перенапряжении у человека может возникнуть навязчивое чесание, которое чревато различными поражениями кожи. Иногда даже образуется порочный круг: стресс вызывает зуд, который мешает нормально спать, а дефицит сна приводит еще к большему стрессу, в связи с чем зуд только усугубляется. Аналогичным образом на кожу влияет тревога и депрессия, заключила эксперт.

Ранее дерматолог Андрей Малвестити заявил, что изменения ногтей могут указывать на проблемы со здоровьем. Так, по его словам, черные пятна являются симптомом рака кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал Трампу предложение по переговорам в Турции

    Microsoft решила уволить часть сотрудников

    Российский школьник изрезал бабушку и дядю

    Зеленский собрался в Стамбул с компанией

    Российского олимпийского чемпиона отстранили за допинг-нарушение десятилетней давности

    В российском регионе задержали участника террористического сообщества

    Путин пообещал сходить в ресторан «Теремок»

    Москвичам пообещали более теплый климат

    В России рассказали об экипировке корейских солдат

    Мерц пригрозил России новыми санкциями при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости