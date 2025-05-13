Редчайшие птицы попали на видео в российском заповеднике

Две редчайшие птицы попали на видео в заповеднике в Приморском крае

Две редчайшие для Приморского края птицы были замечены в Дальневосточном морском заповеднике и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Земля леопарда».

Уточняется, что фотограф и волонтер заповедника Иван Боровков увидел пернатых на острове Большой Пелис. Сначала он сделал кадры с рыжим воробьем — близким родственником распространенного в городах полевого воробья. «В Приморье за последние 50 лет рыжий воробей достоверно отмечался лишь семь раз», — сказано в публикации.

Также Боровкову удалось сфотографировать белобрюхого дрозда, которого за 60 лет в регионе видели только 10 раз. «Фиксация обеих птиц в очередной раз показывает, что многолетняя охрана природных комплексов благотворно влияет на их биоразнообразие», — добавили авторы поста.

Ранее семерка черных аистов попала в фотоловушку заповедника под Рязанью. Краснокнижные птицы на фото активно вылавливают пропитание в воде.