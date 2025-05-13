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22:39, 13 мая 2025Мир

Россия отказалась признавать решение по крушению МН17

МИД России заявил, что Москва не будет признавать решение Совета ИКАО по МН17
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Россия не станет признавать решение Совета ИКАО по делу о крушении «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает РИА Новости.

«В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы», — говорится в заявлении российского ведомства.

По словам правительства Нидерландов, Совет ИКАО признал, что Россия несет ответственность за катастрофу пассажирского самолета и за нарушение Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в 1944 году.

Самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР.

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