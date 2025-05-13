Россиянин победил 10-летнего школьника на детской площадке и оказался в полиции

В Иркутске полицейские задержали избившего 10-летнего школьника мужчину

В Иркутске полицейские задержали избившего школьника россиянина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, задержанный заметил группу школьников на детской площадке на улице Мамина-Сибиряка. Он подошел к 10-летнему школьнику и его друзьям и принялся их оскорблять. После он напал на мальчика и, одержав в короткой схватке победу, избил его. Потерпевший был доставлен в медучреждение, где ему оказали помощь.

Полицейские задержали подозреваемого, причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника с перцовым баллончиком.