Россиянин напал на школьника с перцовым баллончиком

В Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника с перцовым баллончиком

В Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника с перцовым баллончиком, передает 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанин ударил подростка, а затем брызнул ему в лицо из перцового баллончика. После этого мужчина сбежал.

Школьник обратился в больницу. У него диагностировали химический ожог конъюнктивы и роговицы первой степени. После оказания медпомощи школьника отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела, разузнал 78.ru.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области мужчина напал на школьника, катающегося на самокате на площади Победы.

Россиянин беспричинно избил несовершеннолетнего.

До этого во Всеволжском районе Ленинградской области мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол.