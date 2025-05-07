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09:53, 7 мая 2025Россия

Россиянин напал на школьника с перцовым баллончиком

В Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника с перцовым баллончиком
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника с перцовым баллончиком, передает 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанин ударил подростка, а затем брызнул ему в лицо из перцового баллончика. После этого мужчина сбежал.

Школьник обратился в больницу. У него диагностировали химический ожог конъюнктивы и роговицы первой степени. После оказания медпомощи школьника отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела, разузнал 78.ru.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области мужчина напал на школьника, катающегося на самокате на площади Победы.

Россиянин беспричинно избил несовершеннолетнего.

До этого во Всеволжском районе Ленинградской области мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол.

ЖЗЛ
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