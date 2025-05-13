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16:16, 13 мая 2025Путешествия

Россиянка проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская путешественница проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас. Кадры она разместила на своей странице @angelina_bombina в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи видно, как местные жители спят на полу, потому что при покупке билетов в класс «Дженерал» не предусматриваются места для пассажиров. «Билет лишь легализует нахождение в поезде, хоть в толчке спи, хоть в тамбуре, хоть в проходе», — объяснила она. Автор ролика показала, как пыталась перешагивать через спящих попутчиков.

Контролеры появляются редко, из-за чего в таких вагонах всегда много безбилетников. Это самый дешевый способ передвижения по стране, а билеты всегда есть в наличии.

Ранее в Индии арестовали частного гида за изнасилование европейской туристки в популярном месте паломничества — городе Тируваннамалай. Он предложил путешественнице помедитировать в уединенном месте и надругался над ней.

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