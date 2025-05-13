Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 13 мая 2025Экономика

Российская певица собралась продать квартиру с внушительной скидкой

Анна Калашникова не нашла покупателей на жилье в Москве и снизила цену на 2 млн
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Известная российская певица Анна Калашникова не нашла покупателей на двухкомнатную квартиру в Москве и собралась продать ее с внушительной скидкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о лоте площадью 44 квадратных метра, расположенном в элитном жилом комплексе столицы. По словам продавца, в квартире сделан качественный ремонт из дорогостоящих материалов, мебель изготовлялась на заказ. Кроме того, из окна открывается живописный вид на Москву. За покупку объекта звезда попросила 23 миллиона рублей.

В феврале этого же года Калашникова пыталась продать недвижимость на два миллиона дороже. Кроме квартиры она собиралась продать два автомобиля за 2,79 миллиона и 5,51 миллиона и жилье в Испании. Певица уточнила, что не планирует избавляться от новой шестикомнатной квартиры в Москве, где делает ремонт и обустраивает интерьер. Помимо этого, артистка также ремонтирует свою квартиру в Дубае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале». Зеленский собирается в Турцию и хочет встречи с Путиным

    Во Франции пошутили про угрозу «кровожадных клопов» из России

    Стал известен неожиданный фактор ожирения

    Трамп раскрыл свои ожидания от переговоров России и Украины в Стамбуле

    В Москве появится мост-парус

    Москвичам рассказали о возможности получить миллионную скидку на квартиру

    Трамп назвал представителей США на переговорах России и Украины

    Зеленский отправился в Турцию на переговоры

    Трамп проведет встречу с лидером Сирии

    Обезьяна с человеческим лицом стала звездой соцсетей. Как она выглядит?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости