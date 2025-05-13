Российская певица собралась продать квартиру с внушительной скидкой

Анна Калашникова не нашла покупателей на жилье в Москве и снизила цену на 2 млн

Известная российская певица Анна Калашникова не нашла покупателей на двухкомнатную квартиру в Москве и собралась продать ее с внушительной скидкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о лоте площадью 44 квадратных метра, расположенном в элитном жилом комплексе столицы. По словам продавца, в квартире сделан качественный ремонт из дорогостоящих материалов, мебель изготовлялась на заказ. Кроме того, из окна открывается живописный вид на Москву. За покупку объекта звезда попросила 23 миллиона рублей.

В феврале этого же года Калашникова пыталась продать недвижимость на два миллиона дороже. Кроме квартиры она собиралась продать два автомобиля за 2,79 миллиона и 5,51 миллиона и жилье в Испании. Певица уточнила, что не планирует избавляться от новой шестикомнатной квартиры в Москве, где делает ремонт и обустраивает интерьер. Помимо этого, артистка также ремонтирует свою квартиру в Дубае.

