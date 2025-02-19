Российская певица решила избавиться от недвижимости

Анна Калашникова выставила на продажу квартиру за 25 млн рублей

Российская певица Анна Калашникова решила избавиться от части имущества, чтобы приобрести новое и покрыть расходы на ремонт. Об этом она рассказала в беседе с «МК».

Калашникова выставила на продажу двухкомнатную квартиру площадью 42 «квадрата» за 25 миллионов рублей, а также два автомобиля за 2,79 миллиона и 5,51 миллиона. Она отметила, что давно хотела это сделать, но откладывала из-за нехватки времени. Кроме того, певица пытается продать свое жилье в Испании.

Калашникова подчеркнула, что не собирается избавляться от новой шестикомнатной квартиры в Москве — сейчас там идет ремонт и обустройство интерьера. Артистка также ремонтирует свою квартиру в Дубае.

Ранее Калашникова рассказала, что квартира в элитном жилом комплексе на берегу Москвы-реки обошлась ей в 250 миллионов рублей. Площадь жилья составляет 300 «квадратов».