Российские солдаты взяли в плен и допросили пятерых бойцов ВСУ в ДНР

ВС России взяли в плен и допросили 5 бойцов ВСУ возле Богатыря в ДНР

Российские солдаты во время выполнения боевой задачи возле населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен и допросили пятерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Апельсин, его слова приводит ТАСС.

«Мы ворвались на их позиции по лесополкам. Мы заметили движение в подвале, выявили позицию пулеметной точки. Причем она после этого была сразу же уничтожена. Пятеро националистов были взяты в плен, допрошены», — рассказал Апельсин, добавив, что позднее пленных передали в командный пункт.

По его словам, российские солдаты находились под огнем артиллерии и минометов. При этом большинство бойцов ВСУ отступили, бросив оружие на позиции.

Ранее военнослужащий с позывным Алекс сообщил, что российские бойцы в ДНР ликвидировали женский расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).