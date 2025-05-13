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01:46, 13 мая 2025Бывший СССР

Российские бойцы ликвидировали женский расчет БПЛА

РИА Новости: Женский расчет операторов БПЛА ВСУ ликвидирован в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские бойцы на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали женский расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военнослужащий с позывным Алекс в беседе с РИА Новости.

«Именно этот батальон, он женский. Девчонки воюют, блашники (операторы БПЛА). Мы слышали от ребят, что заходили они в точку, ну обнулили, а там все девчата», — рассказал Алекс.

Ранее украинский пленный Станислав Кучерявый рассказал, что элитный 425-й штурмовой полк ВСУ «Скала» бросил в штурм психически больную женщину, чтобы избавиться от нее. По его словам, в лагере подготовки все издевались над этой женщиной, обзывали ее и били.

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