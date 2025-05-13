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12:22, 13 мая 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по учебному центру ВСУ

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Российские войска нанесли удар по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Винницкой области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Винница (...) по учебному центру военных», — сообщил он об ударе со стороны Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее Росгвардия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ на черниговском направлении. Пункт был обнаружен во время воздушной разведки.

Также армия России нанесла удары по цехам ВСУ для ремонта самолетов и по складам безэкипажных катеров. Это произошло после завершения трехдневного перемирия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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