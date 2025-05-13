ТАСС: ВС России уничтожили узел связи 23-й ОМБр ВСУ в Отрадном

Российские войска уничтожили узел связи 23-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О поражении коммуникационного центра на южнодонецком направлении со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Отрадном уничтожен узел связи 23-й бригады противника», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в результате атаки было уничтожено до 10 человек личного состава 23-й ОМБр.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Марочко сообщил, что российские бойцы после завершения трехдневного перемирия возобновили бои за взятие Волчанска и Липцов в Харьковской области. За сутки армия России заняла два опорных пункта ВСУ.