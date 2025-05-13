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08:43, 13 мая 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили узел связи бригады ВСУ на южнодонецком направлении

ТАСС: ВС России уничтожили узел связи 23-й ОМБр ВСУ в Отрадном
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска уничтожили узел связи 23-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О поражении коммуникационного центра на южнодонецком направлении со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Отрадном уничтожен узел связи 23-й бригады противника», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в результате атаки было уничтожено до 10 человек личного состава 23-й ОМБр.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Марочко сообщил, что российские бойцы после завершения трехдневного перемирия возобновили бои за взятие Волчанска и Липцов в Харьковской области. За сутки армия России заняла два опорных пункта ВСУ.

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