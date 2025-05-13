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16:51, 13 мая 2025Россия

Российский боец СВО завел танк с помощью ложки и вывел технику из-под обстрела

WarGonzo: Боец СВО завел танк с помощью ложки и вывел технику из-под обстрела
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине сумел завести танк с помощью железной ложки и вывел технику из-под обстрела. Об этом сообщает проект журналиста Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

По словам бойца с позывным Чапай, это произошло под Купянском — во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский танк заглох. «Стартер перестал крутить», — отметил он.

Военнослужащий рассказал, что вызволять технику решился механик группировки спецназа «Ахмат». Ему удалось с помощью ложки замкнуть аккумуляторы и завести танк, тем самым выведя его из-под обстрелов противника.

Ранее российский оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Рассвет рассказал об уничтожении первого танка Abrams на СВО. Удар был нанесен с помощью FPV-дрона.

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