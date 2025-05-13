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11:27, 13 мая 2025Силовые структуры

Российский подросток расправился с сожителем матери

В Кемерове подросток зарезал сожителя матери
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Кемерове подросток расправился сожителем матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

По данным ведомства, 11 мая в квартире дома на улице Нахимова нашли мужчину с ножевыми ранениями. Следователи возбудили дело. Выяснилось, что мужчину изрезал несовершеннолетний сын возлюбленной.

Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Краснодаре задержали 31-летнего мужчину по подозрению в расправе над 43-летним охранником магазина.

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