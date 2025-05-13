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20:47, 13 мая 2025Культура

Российский режиссер рассказал о роли Нины Гребешковой в своей судьбе

Карен Шахназаров заявил, что вдова Гайдая Нина Гребешкова помогла ему в карьере
Андрей Шеньшаков
Карен Шахназаров

Карен Шахназаров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Режиссер Карен Шахназаров рассказал о роли вдовы режиссера Леонида Гайдая, актрисы Нины Гребешковой в его карьере. Слова постановщика передает Пятый канал.

Глава «Мосфильма» сообщил, что они с Гребешковой были близкими друзьями еще со времен его дипломной работы, которую оценивал Гайдай. Шахназаров заявил, что во время просмотра классик сидел мрачный и попытался завалить его каверзным вопросом. Одну из главных ролей в фильме сыграла сама Гребешкова.

«Потом мне Нина Павловна позвонила, сказала, что ему очень понравилось. Как-то мы с ней подружились, у нас отношения были очень душевными, теплыми. И оставались такими на протяжении всей ее жизни», — рассказал Шахназаров.

Режиссер добавил, что в итоге получил от Гайдая высшую оценку.

Ранее стало известно, что звезда фильмов «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и других культовых картин Нина Гребешкова ушла в возрасте 94 лет. Заслуженная артистка России прожила в браке с Леонидом Гайдаем более 40 лет.

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