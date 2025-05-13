Российский сапер рассказал о найденном под Курском украинском беспилотнике со свастикой

РИА Новости: В Курской области нашли украинский беспилотник со свастикой

В Курской области обнаружили украинский беспилотник со свастикой. О находке рассказал командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат, передает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об ударном беспилотном летательном аппарате самолетного типа, на планер которого были нанесены фашистские символы.

«Он был весь в свастиках. Боевую часть беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине "нет фашизма", как говорят», — обозначил российский сапер.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты нарисовали в Судже свастику и поплатились за это жизнью. На видео засняли более чем метровую черную свастику на стене, предположительно, частного дома.