Солдат четыре дня добирался до российских позиций после подрыва на мине и выжил

Младший сержант Григорьев 4 дня добирался до позиций ВС РФ после подрыва на мине

Младший сержант 36-й мотострелковой бригады ВС РФ Евгений Григорьев четыре дня добирался до российских позиций с тяжелым ранением и выжил. Он рассказал свою историю эксклюзивно для Telegram-канала «Россия — это я».

В декабре 2024 года бригада, в которой служил солдат, получила боевое задание, в ходе которого их боевую машину пехоты (БМП) атаковали дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Григорьеву удалось выжить, он укрылся, переждал налет беспилотников и начал пробираться на позиции ВС РФ.

В пути военнослужащий столкнулся еще с одним испытанием: он подорвался на мине. Но тяжелое ранение его не остановило — четыре дня и ночи без воды и еды он добирался до своих.

По словам Григорьева, он хочет вернуть долг украинским военным, которые сожгли его бригаду: «Нет, русский солдат не горит и не тонет. Победа будет за нами!»

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