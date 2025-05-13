Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:49, 13 мая 2025Наука и техника

США испытали технологию навигации гиперзвукового аппарата без использования GPS

Корпорация Northrop Grumman испытала навигацию гиперзвукового аппарата без GPS
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stratolaunch

Американская военно-промышленная Northrop Grumman испытала технологию навигации и маневрирования гиперзвукового аппарата в условиях отсутствия системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание Defense News.

Соответствующая технология была проверена в двух последних экспериментальных полетах аппарата Talon-A, который в рамках испытаний был оснащен особым инерциальным измерительным блоком (ИИБ). «Он достиг всех наших целей (...), и тот факт, что он выдержал первые летные испытания, — все это невероятно позитивные события в плане того, как мы совершенствуем эту технологию», — сказал главный технологический директора по развитию новых возможностей Northrop Grumman Джонатан Грин.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В корпорации рассчитывают продолжить испытания ИИБ.

Ранее издание сообщило, что США впервые более чем за полвека успешно испытали возвращаемый гиперзвуковой аппарат Talon-A, который был запущен с самолета-носителя Roc компании Stratolaunch. Полет Talon-A состоялся над Тихим океаном, аппарат развил скорость 5 чисел Маха и успешно приземлился на взлетную полосу базы Ванденберг в Калифорнии. Испытания проводились два раза — в декабре и марте.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    «Калашников» увеличил срок эксплуатации СКАТа

    Россиянка проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас

    Паралимпийский чемпион с Украины пожаловался на россиян

    Внешний вид 51-летней Кейт Мосс на прогулке напугал фанатов в сети

    В МИД назвали темы переговоров с Украиной в Стамбуле

    Вооруженное нападение на полицейских в российском городе назвали терактом

    Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

    Умер первый зампредседателя правительства Смоленской области

    В России отреагировали на расследование из-за поездки евродепутатов в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости