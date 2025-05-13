Стал известен неожиданный фактор ожирения

ECO2025: Условия социального неблагополучия вызывают ожирение у подростков

Ученые выяснили, что абдоминальное ожирение у подростков может быть связано с изменениями в структуре мозга — особенно в тех случаях, когда дети сталкиваются с социальными трудностями. Исследование было представлено на Европейском конгрессе по ожирению.

Авторы проанализировали данные более 3000 подростков из 21 города США, собранные в рамках проекта Adolescent Brain Cognitive Development. С помощью МРТ оценивались объемы подкорковых структур мозга, включая миндалевидное тело и гиппокамп — области, отвечающие за эмоции, память и саморегуляцию.

Оказалось, что у подростков с абдоминальным ожирением наблюдалось увеличение объема этих участков. Причем наибольшие изменения фиксировались у тех, кто жил в условиях социального неблагополучия — с низким уровнем доступа к качественному образованию, медицине и благоприятной городской среде. Это может указывать на усиленное воздействие стресса и хронического воспаления на развивающийся мозг.

По словам исследователей, такие результаты подчеркивают, что ожирение у подростков нельзя рассматривать только как медицинскую проблему — оно тесно связано с социальными условиями жизни. Борьба с детским ожирением требует комплексного подхода, включающего улучшение среды, образования и доступности здорового питания.