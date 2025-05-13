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20:39, 13 мая 2025Экономика

Стали известны подробности о недвижимости Чубайса в России

Экс-глава «Роснано» Чубайс избавился от всей своей недвижимости в России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывший глава АО «Роснано» Анатолий Чубайс избавился от всей своей недвижимости в России. Подробности о его имуществе раскрыл представитель компании в арбитражном суде Москвы, передает РИА Новости.

По словам юриста, Чубайсу за весь период жизни принадлежали 32 объекта недвижимости в стране. «Они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года», — уточнил представитель «Роснано».

Юрист уточнил, что этот период как раз совпадает с широкой оглаской в СМИ предстоящей проверки через Генпрокуратуру деятельности предыдущего руководства компании — в том числе Анатолия Чубайса.

Ранее бывший глава «Роснано» Чубайс попросил суд не арестовывать его имущество на миллиарды рублей. Он считает иск от госкорпорации заведомо необоснованным. Также ответчик указал, что не пытался скрыть имущество от возможного взыскания.

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