Стало известно об обстановке в районе посольства России в Ливии

Обстановка в районе российского посольства в столице Ливии спокойная

Обстановка в районе российского посольства в ливийской столице Триполи спокойная. По последним данным, обращений от россиян не поступало, проинформировал РИА Новости источник в российском диппредставительстве.

«В районе посольства все тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало», — уточнил собеседник агентства.

Ранее СМИ написали, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, а в ряде районов города слышна стрельба. Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.

Также сообщалось, что международный аэропорт Митига в столице Ливии Триполи приостановил работу, самолеты были перенаправлены в воздушную гавань Мисраты. Помимо этого, были отменены занятия и экзамены в университетах, а бригадам скорой помощи поручено быть в состоянии повышенной готовности.