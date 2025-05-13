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00:08, 13 мая 2025Мир

В Ливии приостановлена работа международного аэропорта

Международный аэропорт Митига в Триполи приостановил работу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международный аэропорт Митига в столице Ливии Триполи приостановил работу, самолеты перенаправлены в воздушную гавань Мисраты. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Параллельно с этим в Триполи объявлено чрезвычайное положение медицинского характера. Бригадам скорой помощи указано находиться в состоянии повышенной готовности и ждать указаний.

Кроме того, университет в ливийской столице приостановил проведение занятий, экзаменов и административной работы.

По информации телеканала, эти меры были приняты после перестрелки в Триполи, в ходе которой несовместимые с жизнью ранения получил командующий Аппаратом поддержки стабилизации. В свою очередь, МВД Ливии призвало жителей столицы оставаться дома.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что террористические группировки по всему миру «подпитываются» поставками утекающего из Украины западного оружия. «Сохраняют остроту угрозы международного терроризма, которые обрели новое измерение в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии», — подчеркнул дипломат.

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