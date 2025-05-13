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05:00, 13 мая 2025Из жизни

Тигр растерзал трех женщин за одно нападение

В Индии тигр убил троих женщин и ранил четвертую за одно нападение
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В Индии жертвами тигра стали сразу три женщины. Об этом пишет Times of India.

Нападение случилось в лесу недалеко от деревни Мендхамал, штат Махараштра, в субботу, 10 мая. Четыре женщины собирали листья чернодревесной хурмы, когда на них набросился хищник. Тигр растерзал троих индианок и серьезно ранил четвертую. Позднее фрагменты тел были найдены в зарослях. Жертвами хищника стали 55-летняя Кантабай Чоудхари, ее 30-летняя невестка Шубханги Чоудхари и 50-летняя Сарика Шенде.

Эксперты-зоологи сообщили, что это первый задокументированный случай в регионе, когда одно нападение тигра унесло сразу три человеческие жизни.

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Сразу после случившегося сотрудники департамента лесного хозяйства поспешили на место происшествия. Раненую женщину срочно доставили в больницу. В лесу были установлены видеокамеры. «Как только животное будет идентифицировано, мы направим официальный запрос главному инспектору департамента на разрешение поймать и усыпить тигра», — сообщили чиновники.

Жители деревни, шокированные масштабом атаки, устроили акцию протеста, требуя немедленной поимки зверя. Лесники усилили патрулирование в районе и выпустили предупреждения о запрете входа в лесные зоны. Эксперты связывают увеличившуюся частоту и интенсивность таких нападений с сокращением естественной среды обитания хищников. Только в Махараштре за последние три года жертвами диких зверей стали более 225 человек. С большинством из них расправились тигры.

Ранее в индийском штате Махараштра поймали старого тигра-людоеда, который растерзал двух человек и тяжело ранил еще двоих. Последнее нападение произошло 13 апреля.

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