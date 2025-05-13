Трамп пообещал довести одну страну до банкротства

Трамп: Если Иран откажется от ядерной сделки, то США доведут его до банкротства

Если Иран откажется от ядерной сделки, то США доведут его до банкротства, сведя на нет все поставки нефти республикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Саудовскую Аравию, передает агентство Reuters.

«Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит атаковать своих соседей, то у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю, как я уже делал раньше», — отметил глава государства.

Трамп добавил, что он уже доводил Тегеран до практически полного отсутствия денег. По его словам, для него не будет проблемой повторить этот шаг заново как инструмент давления.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что Трамп фактически исключил Израиль из числа участников переговоров по нормализации отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Причиной этого, по мнению издания, стали планы Израиля по возобновлению военной операции в секторе Газа.