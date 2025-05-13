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20:56, 13 мая 2025Мир

Трамп пригрозил жестким ответом врагам США

Трамп: США жестко ответят в случае угрозы стране или ее союзникам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mark Schiefelbein / AP

США не стремятся к применению силы, но в том случае, если возникнет угроза стране или ее союзникам, Вашингтон готов дать жесткий ответ. Таким образом глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил потенциальным врагам, его слова передает Reuters.

«Мы не хотим применять оружие. Но если вы будете угрожать США или нашим партнерам, то тогда вы столкнетесь с разрушительной мощью и сокрушительной ответной силой», — подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, «величайшее стремление — это быть миротворцем». Кроме того, он отметил, что ключевыми приоритетами внешней политики его администрации являются «мир и партнерство».

Ранее Трамп заявил, что европейские страны должны не допустить втягивания в «очередную бесконечную войну» в регионе, вместо этого им стоит сосредоточиться на совместных действиях ради общего будущего. Он также отметил, что предпочитает «мир в пользу партнерства, а не конфликты».

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