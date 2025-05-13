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20:15, 13 мая 2025Моя страна

Тревел-блогер назвал обязательный для посещения российский регион

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер назвал обязательный для посещения регион страны — речь идет о Северной Осетии. Об этом он написал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, путешествие туда оставило очень теплые и искренние эмоции. Владикавказ он назвал спокойным и уютным городом с уникальной атмосферой. «Но самое ценное — люди. Открытые, добрые, гостеприимные. Не просто вежливые, а по-настоящему душевные. Все вместе создает такую атмосферу, что хочется вернуться», — заключил он.

Ранее голландец Махил Снейп, который переехал в Россию, назвал главные плюсы местных дач и захотел собственный участок за городом.

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