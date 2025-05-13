Турист из Британии упал в бассейн и едва не расстался с жизнью

The Sun: Британский турист потерял сознание в бассейне на острове Крит

Британский турист едва не расстался с жизнью в бассейне греческого отеля. О происшествии сообщает The Sun.

По данным источника, 77-летний мужчина отдыхал в одной из гостиниц Ираклиона на острове Крит. Во время купания он внезапно потерял сознание и упал в воду. Местный спасатель заметил британца и вытащил его. Он оказал пострадавшему первую помощь, однако тот не пришел в себя.

Скорая доставила гражданина Великобритании в больницу Венизелио. Медики оценивают состояние путешественника как критическое и до сих пор борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что двое британских туристов, отец и сын, утонули в Австралии. Волна утащила подростка в океан, отец бросился ему на помощь, однако ушел под воду вместе с ним.