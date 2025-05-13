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20:03, 13 мая 2025Путешествия

Турист из Британии упал в бассейн и едва не расстался с жизнью

The Sun: Британский турист потерял сознание в бассейне на острове Крит
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Британский турист едва не расстался с жизнью в бассейне греческого отеля. О происшествии сообщает The Sun.

По данным источника, 77-летний мужчина отдыхал в одной из гостиниц Ираклиона на острове Крит. Во время купания он внезапно потерял сознание и упал в воду. Местный спасатель заметил британца и вытащил его. Он оказал пострадавшему первую помощь, однако тот не пришел в себя.

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