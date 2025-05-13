Турист оказался под угрозой 10 лет тюрьмы на Ближнем Востоке из-за поста в соцсети

Турист оказался под угрозой тюрьмы в Саудовской Аравии из-за поста в соцсетях

Турист из Великобритании оказался под угрозой 10 лет тюрьмы в Саудовской Аравии из-за удаленного поста в соцсети X. Об этом сообщила газета The Guardian.

Житель Манчестера Ахмеда аль-Душа задержали в аэропорту Эр-Рияда 31 августа 2024 года, с тех пор он находится под стражей. Первое слушание по его делу состоялось в ноябре, а до этого ему никак не давали контактировать с семьей.

Предположительно, причиной ареста стал удаленный твит британца о войне в Судане, а также дружба с сыном саудовского диссидента. При этом мужчине запретили назначить адвоката по своему выбору и сообщить какие-либо детали о своем деле, ходе слушаний и условиях содержания в тюрьме на Ближнем Востоке.

Отмечается, что Ахмед аль-Душ — единственный кормилец в семье, и его жена Амахер Нур, только недавно родившая ребенка, осталась одна с четырьмя детьми на руках. Тем временем власти Саудовской Аравии ранее отказались делать какие-либо заявления по этому делу.

Ранее другой британец завел курортный роман во время отдыха в Дубае и оказался под угрозой 20 лет тюрьмы. 18-летний турист оказался за решеткой из-за консервативных родителей его 17-летней возлюбленной, которые обвинили его в растлении малолетних.