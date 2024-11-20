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20:36, 20 ноября 2024Путешествия

Турист завел курортный роман в Дубае и оказался под угрозой 20 лет тюрьмы

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Британский турист завел курортный роман во время отдыха в Дубае и оказался под угрозой 20 лет тюрьмы. Об этом сообщила генеральный директор правозащитной организации Detained in Dubai Радха Стирлинг в соцсети X.

18-летний Маркус Факана приехал в Эмираты вместе с родителями в августе. На отдыхе он познакомился с 17-летней девушкой, которой оставалось всего несколько месяцев до совершеннолетия, и начал с ней встречаться. Молодые люди нравились друг другу и планировали продолжить общение в Великобритании.

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Семья Факана знала об их отношениях, но девушка не могла сказать об этом своим родным из-за их строгости. Однако по возвращении в Лондон мать девушки нашла переписки и фотографии в ее телефоне и обратилась в дубайскую полицию.

Правоохранители заявились в отель и задержали британца, назначив залог в 10 тысяч дирхамов (273 тысячи рублей). Теперь по местным законам ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мать и отец Факана — уборщица и работник склада — вынуждены ежемесячно платить по 2 тысячи дирхамов (55 тысяч рублей), чтобы вызволить сына. «Они копили на этот единственный отпуск, а теперь потратили все свои сбережения. Я здесь совсем один. Я молюсь, чтобы этот кошмар закончился, и я был дома к Рождеству», — пожаловался британец.

Ранее другой турист из США оказался под угрозой тюрьмы в Дубае за нарушение малоизвестного закона, запрещающего критику в интернете. Он опубликовал негативный отзыв на груминг-салон для собак.

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