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15:01, 14 ноября 2024Путешествия

Туристу в Дубае пригрозили тюрьмой за нарушение одного малоизвестного закона

Туристу из США в Дубае пригрозили тюрьмой за негативный отзыв в интернете
Алина Черненко

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Туристу из США в Дубае пригрозили тюрьмой за нарушение малоизвестного закона, запрещающего критику в интернете. Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что 33-летний Крейг Баллентайн из штата Нью-Йорк приехал в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы навестить друзей, устроился на грумером в салон для собак и около полугода работал там. После того как у мужчины возникли трудности с работодателем, он оставил негативный отзыв о салоне в интернете.

Вскоре дубайская полиция задержала Баллентайна. Местные юристы сообщили американцу, что вероятность прекращения дела против него практически равна нулю.

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«Недавно принятые в ОАЭ законы о киберпреступности — это кошмар для иностранцев. Жалобщику достаточно просто сказать полиции, что кто-то опубликовал что-то оскорбительное или грубое», — пожаловалась представитель правозащитной организации «Задержанные в Дубае» (Detained in Dubai) Радха Стерлинг.

Ранее другая американская туристка слегка тронула сотрудницу таможни в аэропорту Дубая и оказалась под угрозой тюремного заключения. Девушка носила корсет из-за недавно перенесенной операции, а работница аэропорта настояла на том, чтобы путешественница публично разделась и сняла медицинский аксессуар.

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