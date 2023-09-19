Туристка тронула сотрудницу таможни в Дубае и оказалась под угрозой тюрьмы

Туристка похлопала по плечу сотрудницу таможни в Дубае и была оштрафована

Американская туристка слегка тронула сотрудницу таможни в аэропорту Дубая и оказалась под угрозой тюремного заключения. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя Элизабет Поланко Де Лос Сантос (Elizabeth Polanco De Los Santos) летела из Стамбула в Нью-Йорк с пересадкой в Дубае. По словам девушки, недавно она пережила операцию, поэтому была вынуждена носить корсет. Сотрудница таможни настояла на том, чтобы путешественница публично разделась и сняла медицинский аксессуар. Когда туристка оголилась, она заметила, что собеседница смеется над ее ранами от операции.

Туристка похлопала сотрудницу по плечу, чтобы попросить ее вернуть корсет, однако та оскорбилась. Де Лос Сантос задержали и запретили ей выезд из страны. Ее оштрафовали на 10 тысяч дихрам (262 тысячи рублей), однако таможня обжаловала приговор, чтобы потребовать более сурового наказания. Юристы предполагают, что речь идет о тюремном заключении.

В августе сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у прилетевшего из Стамбула россиянина швейцарские часы за 4,5 миллиона рублей. Дорогостоящий аксессуар обнаружили, когда мужчина проходил через «зеленый коридор».

