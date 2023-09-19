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16:41, 19 сентября 2023Путешествия

Туристка тронула сотрудницу таможни в Дубае и оказалась под угрозой тюрьмы

Туристка похлопала по плечу сотрудницу таможни в Дубае и была оштрафована

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Американская туристка слегка тронула сотрудницу таможни в аэропорту Дубая и оказалась под угрозой тюремного заключения. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя Элизабет Поланко Де Лос Сантос (Elizabeth Polanco De Los Santos) летела из Стамбула в Нью-Йорк с пересадкой в Дубае. По словам девушки, недавно она пережила операцию, поэтому была вынуждена носить корсет. Сотрудница таможни настояла на том, чтобы путешественница публично разделась и сняла медицинский аксессуар. Когда туристка оголилась, она заметила, что собеседница смеется над ее ранами от операции.

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Туристка похлопала сотрудницу по плечу, чтобы попросить ее вернуть корсет, однако та оскорбилась. Де Лос Сантос задержали и запретили ей выезд из страны. Ее оштрафовали на 10 тысяч дихрам (262 тысячи рублей), однако таможня обжаловала приговор, чтобы потребовать более сурового наказания. Юристы предполагают, что речь идет о тюремном заключении.

В августе сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у прилетевшего из Стамбула россиянина швейцарские часы за 4,5 миллиона рублей. Дорогостоящий аксессуар обнаружили, когда мужчина проходил через «зеленый коридор».

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    Зарина Дзагоева
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